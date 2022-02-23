Оттава, , 00:48 — REGNUM Канадские дальнобойщики, протестующие против обязательного вакцинирования, стали самым ярким и организованным выступлением за всю пандемию коронавируса. Но «Конвой свободы» (Freedom Convoy 2022) — это не одобренные Белым домом погромщики из BLM, а потому на противодействие водителям была брошена всё западная пропагандистская машина. Об этом пишет Институт РУССТРАТ

Дальнобойщики на ледяной дороге в Канаде MJ Preston

В конце января 2022 года власти США и Канады решили закрыть границы стран для невакцинированных водителей. И хотя среди дальнобойщиков количество непривитых соответствовало общегражданскому показателю, то есть было на уровне 10%, 12 тысяч человек разом лишались работы. Ситуацию усугубила неразбериха в Канаде, так как каждая провинция или муниципалитет по закону могут устанавливать собственные правила.

Протестовать против введённых ограничений водители решили с помощью конвоев в различных городах Канады, включая столицу страны Оттаву. После выступления премьер-министра Джастина Трюдо, который назвал дальнобойщиков «маргинальным меньшинством с недопустимыми взглядами», к требованию об отмене обязательного вакцинирования присоединился призыв к Трюдо уйти в отставку.

Сначала подконтрольные властям СМИ призвали жителей городов к «контрпротестам», обвинив дальнобойщиков в оккупации. Когда этого оказалось мало, в ход пошёл старый проверенный приём: была опубликована фотография с неопознанными молодчиками, которые держали транспаранты «Долой Трюдо» и флаги Третьего рейха со свастикой. Не обошлось и без обвинения России — в эфире CBC водителей назвали «русскими актерами», которым платит Кремль, чтобы отомстить в Канаде за поддержку Украины.

Пример «Конвоя свободы» наглядно показывает, насколько двуличен западный политикум, наловчившийся разделять протесты на «правильные» и «неправильные», а граждан — на достойных выходить на улицу и недостойных, пишет РУССТРАТ.