Богота, 23 февраля, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Конституционный суд Колумбии проголосовал 21 февраля за декриминализацию абортов до 24-й недели беременности. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Justin Sovich Флаг Колумбии у крепости Кастильо-Сан-Фелипе-де-Барахас. Колумбия

Благодаря данному решению Колумбия стала пятой страной Латинской Америки после Кубы, Аргентины, Уругвая и Гайаны, признавшей репродуктивные права женщин. По решению суда будет реформирован уголовный кодекс, из него будет исключена статья, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

По данным правозащитной организации «Mesa pela Vida e Saúde das Mulheres», более 400 колумбийских женщин ежегодно подвергаются судебному преследованию за добровольное прерывание беременности. Около 12,5% дел о подпольных абортах касаются подростков в возрасте от 14 до 17 лет. В 2020 году в стране были вынуждены родить более 4200 девочек в возрасте от 10 до 14 лет.