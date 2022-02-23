Могадишо, , 00:42 — REGNUM Спецназ Сомали ликвидировал 60 боевиков из террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе спецоперации в центральной части страны, сообщает пресс-служба сомалийских вооруженных сил.

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Сообщается, что антитеррористические операции проходили в регионах Хиран, Дудубли, Килига, Фидоу. Силовикам удалось уничтожить несколько лагерей боевиков, а также ликвидировать одного из лидеров группировки. Уточняется, что на базах террористов спецназ также уничтожил лаборатории по производству взрывчатых средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Сомали в городе Беледвейн произошел теракт, в результате которого погибли не менее 13 человек. Еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести. Отмечалось, что взрыв устроил террорист из запрещенной группировки возле одного из ресторанов города.