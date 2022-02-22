Амстердам, 23 февраля, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Один или несколько человек были взяты в заложники в магазине Apple Store в голландской столице Амстердаме, 22 февраля сообщила в Twitter полиция Нидерландов.

Цитата из к/ф «Камера». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания; Франция Захват заложника

По информации правоохранительных органов, еще несколько человек смогли выбежать из него. Здание, где находится магазин, оцеплено полицией, а в небо подняли полицейский вертолет. Жителям всех домов поблизости рекомендовали не выходить на улицу.

Журналисты Нидерландской телерадиовещательной корпорации выдвинули версию, что в заложники взят только один человек, но в здании могут прятаться и другие люди. Телеканал AT5 передал о том, что очевидцы слышали выстрелы в магазине.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в одном из торговых центров словацкого города Кежмарок мужчина захватил заложницу и удерживал ее больше 12 часов.