Киев, , 00:40 — REGNUM Начало программы экономического патриотизма, включающей снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение количества проверок, объявил в стране президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее заявление украинский лидер сделал 22 февраля в своём видеообращении, опубликованном в его официальном телеграм-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как пояснил президент Украины, снижение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок станут стимулами для привлечения средств в бизнес и банковскую систему со стороны населения страны.

В частности, Зеленский анонсировал снижение НДС на бензин и дизель, с целью понижения цен на заправку.

Как пояснил президент Украины, цель программы — обретение экономической независимости в энергетике.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский допустил введение военного положения на Украине в случае «мощной» войны против страны.

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