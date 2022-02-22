Буэнос-Айрес, 23 февраля, 2022, 00:43 — ИА Регнум. В ООН назвали пандемию «атомной бомбой», пояснив, что распространение коронавируса усугубило ранее существовавшие проблемы и усложнило экономику стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Об этом 22 февраля сообщает новостное агентство Perfil.

Theeconomiccollapseblog.org Борьба с голодом

Региональный представитель ООН по сельскому хозяйству Хулио Бердеге подчеркнул, что наиболее разрушительной в Латинской Америки пандемия стала с точки зрения голода. Он пояснил, что одного года пандемии было достаточно, чтобы перечеркнуть «двадцать лет усилий, инвестирований и государственных программ в борьбе с голодом».

Помимо голода, по Латинской Америке серьезно ударила и возросшая инфляция, на которую повлияли такие глобальные факторы, как цена на энергоносители, транспорт, а также проблемы международной логистики.