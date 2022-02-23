Киев, , 00:23 — REGNUM Запад решил оказать финансовую поддержку Украине, заявил украинский президент Владимир Зеленский 22 февраля в ходе своего видеообращения.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, речь идет о помощи со стороны США, Канады, Великобритании, Франции, Японии, а также ЕС и Всемирного банка. Зеленский подчеркнул, что поддержка, которою они окажут Киеву, должна обеспечить «устойчивость экономики» Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз уже предоставил Украине 17 млрд евро и никакая другая страна не получила столько средств.

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