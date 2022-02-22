Тирана, 23 февраля, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Глава парламента Албании Линдита Никола 22 февраля провела встречу с министром юстиции и государственной администрации Хорватии Иваном Маленицей.

Хорватия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Никола высоко оценила договор о стратегическом партнерстве между Албанией и Хорватией, подписанном в 2018 году, а также подчеркнула, что страны единодушны в своих взглядах на будущее региона Западные Балканы.

«Албания благодарна Хорватии за постоянную поддержку евроинтеграции Албании и начала переговоров о вступлении», — заявила Никола.

Никола подчеркнула, что стороны наращивают экономическое и торговое сотрудничество, однако Албания ожидает увеличения объема инвестиций в стратегические секторы — энергетика, туризм, инфраструктура и сельское хозяйство.