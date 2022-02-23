Тбилиси, , 00:04 — REGNUM Оппозиционная партия грузинская «Единое национальное движение» внесло предложение переименовать расположенный в Тбилиси Московский проспект в Киевский, сообщает 22 февраля tbsakrebulo.gov.ge. Об этом на брифинге, состоявшемся в Тбилисском городском собрании, рассказала секретарь партии по стратегическому развитию и реформам Анна Гоголадзе.

Анна Гоголадзе Tbsakrebulo.gov.ge

Как считает Гоголадзе, исходя из сложной ситуации на Украине, когда территориальная целостность этой страны находится под угрозой, важно расставить приоритеты в повестке дня Тбилисского сакребуло. По ёё словам, парадоксально, что один из больших проспектов в Тбилиси носит название столицы «государства-оккупанта».

"Стыдно одновременно иметь в городе улицы, названные в честь героев, павших в Августовской войне 2008 года, и вместе с ними иметь улицу, названную в честь столицы страны, которая вызвала и осуществила эту войну. Фракция «Единое национальное движение» инициирует в Тбилисском сакребуло предложение присвоить существующему проспекту вместо названия столицы государства-оккупанта название столицы Украины, в честь и поддержку Киева, как верного друга нашей страны и ееё стратегического партнёра, разделяющего наши общие ценности», — сказала Гоголадзе.

Напомним, что проспект в советское время был назван Московским потому, что его возводили московские строители по проектам московских архитектурных организаций. В 2008 году «Единое национальное движение» уже требовало его переименования, правда, не в Киевский, а в Цхинвальский.