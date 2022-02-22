Лиссабон, 22 февраля, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Завтра, 22 февраля, в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Да Луж» «Бенфика» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 встретится с амстердамским «Аяксом». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

В последний раз «Бенфика» и «Аякс» играли между собой 7 ноября 2018 года в матче четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2018/19. Тот матч завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Жонас и Душан Тадич.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий «Аякса» Антони входит в сферу интересов многих клубов Английской Премьер-лиги, однако сам бразилец пока не намерен покидать нидерландский клуб.