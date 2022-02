Брайтон, Великобритания, , 23:50 — REGNUM Британская инди-рок-группа из Брайтона Porridge Radio вернулась с новостями о своем предстоящем альбоме Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky и представили открывающую его песню Back To The Radio. Об этом 22 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Группа Porridge Radio The Line Of Best Fit

Back To The Radio — первая новая работа Porridge Radio после кавер-версии песни You Are A Runner And I Am My Father's Son группы Wolf Parade в августе прошлого года. Новый сингл сопровождается видеоклипом, снятым Эллой Марголин.

Вокалистка Дана Марголин рассказал о новом сингле: «Back To The Radio ощущается как огромное вступительное приветствие или торжественное прощание. Я написала ее в конце 2019 года, когда мы готовились к выходу альбома Every Bad, и я чувствовала, что грядет много событий, с которыми я не была уверена, что справлюсь. Песня выросла из чувства сильного одиночества и неготовности к тому, что обещало случиться ‑ и сильного желания сбежать, не зная, куда я хочу сбежать».

Альбом Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky выйдет на лейбле Secretly Canadian 20 мая.

