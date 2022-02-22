Porridge Radio анонсировали новый альбом с лид-синглом Back To The Radio
Брайтон, Великобритания, 22 февраля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Британская инди-рок-группа из Брайтона Porridge Radio вернулась с новостями о своем предстоящем альбоме Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky и представили открывающую его песню Back To The Radio. Об этом 22 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.
Back To The Radio — первая новая работа Porridge Radio после кавер-версии песни You Are A Runner And I Am My Father's Son группы Wolf Parade в августе прошлого года. Новый сингл сопровождается видеоклипом, снятым Эллой Марголин.
Вокалистка Дана Марголин рассказал о новом сингле: «Back To The Radio ощущается как огромное вступительное приветствие или торжественное прощание. Я написала ее в конце 2019 года, когда мы готовились к выходу альбома Every Bad, и я чувствовала, что грядет много событий, с которыми я не была уверена, что справлюсь. Песня выросла из чувства сильного одиночества и неготовности к тому, что обещало случиться ‑ и сильного желания сбежать, не зная, куда я хочу сбежать».
Альбом Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky выйдет на лейбле Secretly Canadian 20 мая.