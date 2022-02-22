Москва, 22 февраля 2022, 23:44 — REGNUM Сообщение в Twitter o том, что голосовавшие за признание ДНР и ЛНР лишатся «шопинга в Милане», «вечеринок в Сан-Тропе» и «бриллиантов в Антверпене», опубликованное верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, не делает ему чести, написала 22 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.
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Отметив, что, очевидно, вместо главы европейской дипломатии его твиттер наполняют сообщениями его «малограмотные сотрудники», Захарова обратилась к Боррелю:
Она добавила, что, как видно, причина в том, что по-настоящему Брюссель волнуют не человеческие жизни, а «шоппинг и вечеринки».
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