Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Президент США Джо Байден встретился в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает 22 февраля пресс-служба Белого дома.

Кулеба был принят после его визита в Пентагон.

«Президент Байден встретился с министром Кулебой, чтобы подтвердить поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины», — указано в сообщении пресс-службы Белого дома.

При этом отмечено, что Байден выразил готовность США и их союзников ответить на «дальнейшую агрессию РФ» и продолжать макроэкономическую поддержку Киева и сотрудничество в сфере безопасности.

Кроме того, президент США рассказал Кулебе о новых санкциях Вашингтона против России.

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