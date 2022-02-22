Флоренция, Италия, , 23:37 — REGNUM Как утверждает журналист Николо Скира, руководство «Фиорентины» планирует выкупить 26-летнего испанского флангового защитника мадридского «Реала» Альваро Одриосолу.

Мадридский «Реал»

В текущем сезоне Одриосола, выступая за «Фиорентину» на правах аренды, принял участие в двадцати матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

«Реал» подписал Альваро Одриосолу 5 июля 2018 года, выкупив его контракт у «Реал Сосьедада» за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

Текущее соглашение Одриосолы со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2024 года.