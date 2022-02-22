Вашингтон, , 23:37 — REGNUM На аукционе в США была продана видеокассета с фильмом «Терминатор». Информацию об этом приводит издание Esquire 22 февраля.

Терминатор 6 Fantascienza.com

Известно, что уникальная кассета, выпущенная в 1984 году, обошлась покупателю в $32 тыс. Организаторы аукциона также отметили, что наибольший спрос на видеокассету наблюдался среди поклонников Арнольда Шварценеггера, сыгравшего в этой картине главную роль.

Напомним, что «Терминатор» является одной из наиболее популярных серий фантастических фильмов в американском кино. Выход дебютной картины состоялся в 1984 году.

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