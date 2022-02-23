Ватикан, , 04:48 — REGNUM Глава Демократической партии Албании Люльзим Баша 22 февраля в ходе визита в Ватикан заявил, что мир на Балканах может быть достигнут только посредством заключения соглашения о взаимном признании между Косово и Сербией «на пути в Евросоюз».

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Баша провел встречу с главой Ватикана Полом Ричардом Галлахером и дал интервью для Radio Vatikan.

По словам Баши, Албания сталкивается с многочисленными вызовами — борьбой с бедностью, установлением правового государства, борьбой с коррупцией, евроориентированными реформами и укреплением дипломатических институтов.

Политик отметил вклад католической церкви и религиозных деятелей в разрешении трудностей, с которыми сталкивается страна, включая и пандемию. Баша поблагодарил священников за осуждение торговли голосами на выборах, дистанцирование от вовлеченных в преступную деятельность людей и особое внимание к бедным.