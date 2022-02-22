Нью-Йорк, США, , 23:24 — REGNUM Британская экспериментальная инди-фолк группа Alt-J отметила приближающуюся 10-ю годовщину своего дебютного альбома 2012 года An Awesome Wave живым исполнением трека «Breezeblocks» на вечернем шоу Стивена Колберта. Об этом 22 февраля рассказал портал NME.

Фронтмен Alt-J Джо Ньюман NME

В настоящее время группа находится в Северной Америке с гастролями вместе с Portugal. The Man в поддержку своего четвертого студийного альбома The Dream, который вышел в начале февраля.

Alt-J выступили на американском шоу Late Show, которое вел Стивен Колберт, для специального живого выступления. Трио выбрало для исполнения свой хит-сингл 2012 года Breezeblocks.

В недавней беседе с порталом NME фронтмен Джо Ньюман сказал, что Alt-J «никогда не переставали воспевать дебютный альбом».

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