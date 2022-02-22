Москва, 22 февраля, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Свыше 93 тыс. человек эвакуировано из республик Донбасса на территорию России из-за обострения обстановки с обстрелами мирных жителей, сообщает 22 февраля ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Https://www.volgograd.ru Пункт приёма беженцев из Донбасса

По утверждению агентства, к вечеру 22 февраля число эвакуированных превысило 93,5 тыс. человек.

«Границу с Россией, по данным на вечер вторника, пересекли более 93,5 тыс. человек. Из этого числа почти 60 тыс. граждан Украины, свыше 34 тыс. граждан РФ и порядка 200 граждан иных государств», — цитирует ТАСС слова источника.

Для приёма этих людей в 12 регионах России организовано 286 пунктов временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне усиления украинских артобстрелов и активизации украинских диверсионно-террористических групп в ДНР и ЛНР организована эвакуация детей, женщин и пожилых людей, а также проводится мобилизация мужчин призывного возраста.