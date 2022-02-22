Лондон, , 23:36 — REGNUM Британский актёр Роберт Паттинсон поделился мнением о собственных ролях в кино. Премьера соответствующего видео состоялась на YouTube-канале GQ Russia 22 февраля.

Роберт Паттинсон Eva Rinaldi

Так, актёр рассказал об опыте съёмок в «Гарри Поттере», «Сумерках», «Доводе», «Бэтмене» и многих других популярных фильмах. Общая продолжительность ролика составила 24 минуты.

Напомним, что 2 марта 2022 года в России стартует показ фильма «Бэтмен». Главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон.

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