Лондон, 22 февраля, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Британский актёр Роберт Паттинсон поделился мнением о собственных ролях в кино. Премьера соответствующего видео состоялась на YouTube-канале GQ Russia 22 февраля.

Eva Rinaldi Роберт Паттинсон

Так, актёр рассказал об опыте съёмок в «Гарри Поттере», «Сумерках», «Доводе», «Бэтмене» и многих других популярных фильмах. Общая продолжительность ролика составила 24 минуты.

Напомним, что 2 марта 2022 года в России стартует показ фильма «Бэтмен». Главную роль в картине исполнил Роберт Паттинсон.