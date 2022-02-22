Лондон, 22 февраля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Британский музыкант Лиам Галлахер заявил, что его участие в Kosmic Kyte, кинопроизводственной компании, которую он и его брат Ноэль основали в прошлом году, направлено на то, чтобы помешать Ноэлю сделать «что-нибудь нелепое». Об этом музыкант рассказал в беседе с NME 22 февраля.

NME Лиам Галлахер для NME

В интервью порталу NME Лиам сказал, что они с братом все еще не в хороших отношениях, несмотря на то, что в 2021 году совместно основали Kosmic Kyte. В прошлом году компания выпустила новый документальный фильм Oasis Knebworth 1996 о культовых концертах группы летом 1996 года. Лиам рассказал NME, что они с братом не имеют прямых дел друг с другом, и что его участие в компании отчасти направлено на то, чтобы противостоять присутствию брата.

«Я не помню названия, но он хотел назвать фильм как-то чертовски нелепо. Я просто сказал: «К черту это — он должен называться просто «Oasis Knebworth 1996». Просто. А он назвал его «Ооо, тот, что с гребаным золотым билетом, операция «Гребаное золото», — сказал Лиам.