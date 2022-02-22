Неаполь, Италия, 22 февраля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. 24 февраля в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет каталонскую «Барселону». Как сообщает пресс-служба УЕФА, матч обслужит российская бригада арбитров.

Fc-anji.ru Сергей Карасев

Главный арбитром встречи назначен Сергей Карасев, ассистенты главного судьи — Игорь Демешко и Алексей Лунев, резервный арбитр — Кирилл Левников.

Первый матч 1/16 финала еврокубка «Наполи» с «Барселоны» завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Петр Зелиньский (29') и Ферран Торрес (59' пенальти).

После 24-х сыгранных матчей испанской Примеры «сине-гранатовые», одержав одиннадцать побед и набрав 42 очка, занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании.