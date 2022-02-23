Любляна, 23 февраля, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 22 февраля встретился с апостольским нунцием (дипломатическим представителем Ватикана) в Любляне и делегатом Святого престола в Косово Жаном Мари Спайхом.

Kuvendi i Republikës së Kosovës Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили отношения между республикой Косово и Ватиканом. Османи поблагодарила Спайха за заботу о народе Косово.

Жан Мари Спайх поблагодарил Османи за встречу и заявил о том, что он лично и Ватикан как институт готовы углублять отношения с Косово.

Ранее албанский оппозиционный лидер Люльзим Баша прибыл в Ватикан, где назвал взаимное признание Косово и Сербии единственным путем к миру на Балканах.