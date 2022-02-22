Мадрид, 22 февраля, 2022, 23:00 — ИА Регнум. 30-летний центральный полузащитник мадридского «Атлетико» и сборной Испании Коке пропустит завтрашний матч 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы. Об этом 22 февраля сообщили на официальном сайте «матрасников».

Дарья Антонова ИА REGNUM Коке после незанятого пенальти

В текущем сезоне Коке принял участие в 21-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился одной результативной передачей в поединке с «Осасуной». Также испанский футболист получил четыре желтые карточки.

Завтра, 23 февраля, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Текущее соглашение воспитанника «матрасников» с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает Коке в 40 миллионов евро.