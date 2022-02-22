Лима, , 23:06 — REGNUM Обвинения в отмывании денег и незаконном финансировании предвыборной кампании предъявляют бывшему президенту Перу Ольянте Умале и его жене. Первое судебное заседание состоялось 22 февраля. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Ольянта Умала Kremlin.ru

Обвинение запрашивает 20 лет заключения для Умалы, а также 26 лет для первой леди Надин Эрендиа за получение взяток от бразильской строительной компании Odebrecht. Государственное министерство считает, что 3 миллиона долларов США, потраченные на избирательную кампанию, были получены ими незаконно. Левый политик и бывший подполковник армии Ольянте Умала руководил страной с 2011 по 2016 год, а с июля 2017 года по апрель 2018 года супруги находились в предварительном заключении.

Расследование началось в 2016 году, когда министерство юстиции США сообщило, что бразильская строительная компания подкупила чиновников из 12 стран для выигрыша тендеров на инфраструктурные работы в период с 2005 по 2014 год.

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