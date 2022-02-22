Рим, 22 февраля 2022, 22:55 — REGNUM Действия России (признание республик Донбасса) ставят под угрозу стабильность на всей территории Европы, заявила во вторник, 22 февраля, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.
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Лидер итальянской оппозиции сочла своим долгом заявить о «недвусмысленной поддержке принадлежности Италии к западному блоку и к НАТО», а также призвала правительство в кратчайшие сроки доложить парламенту о ситуации вокруг Украины.
Единственный из ведущих политиков Италии, кто не подверг действия России суровому осуждению (и вообще никак их не комментировал) — Маттео Сальвини, лидер правоконсервативной «Лиги» (входит в правящую коалицию).