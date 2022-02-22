Вашингтон, 22 февраля, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Два вертолёта UH-60 Blackhawk из состава Национальной гвардии США потерпели крушение в районе горнолыжного курорта на западе страны, сообщает 22 февраля Национальная гвардия штата Юта, на своей странице в Twitter.

(сс) DVIDSHUB Вертолет

Крушение винтокрылых машин произошло в 17:30 мск в ходе учений.

«Мы можем подтвердить, что два вертолета UH-60 Blackhawk Национальной гвардии штата Юта во время учений потерпели крушение примерно в 9:30 возле горнолыжного курорта Mineral Basin», — указано в сообщении.

По утверждению военных, оба вертолёта сильно повреждены, но никто из людей не пострадал.

Причины происшествия выясняются.