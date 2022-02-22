Лондон, 22 февраля 2022, 22:50 — REGNUM 28-летний таранный форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Харри Кейн готов продлить контракт с лондонским клубом. Об этом 22 февраля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.
Также сообщается, что на Харри Кейна также рассчитывает главный тренер «шпор» Антонио Конте.
Действующее соглашение Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского центрфорварда в 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Харри Кейн принял участие в 22-х турах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В остальных турнирах Кейн набрал 11 (10+1) очков по системе гол+пас в двенадцати матчах.