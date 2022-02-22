Лондон, 22 февраля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. 28-летний таранный форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Харри Кейн готов продлить контракт с лондонским клубом. Об этом 22 февраля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Catherine Kõrtsmik Харри Кейн

Также сообщается, что на Харри Кейна также рассчитывает главный тренер «шпор» Антонио Конте.

Действующее соглашение Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского центрфорварда в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Харри Кейн принял участие в 22-х турах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В остальных турнирах Кейн набрал 11 (10+1) очков по системе гол+пас в двенадцати матчах.