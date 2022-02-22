Пекин, 22 февраля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Неопознанный объект искусственного происхождения, попавший в поле зрение астрономов, направляется к Луне и столкнется с ней 4 марта. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Pxhere.com Пробоина от попадания космического мусора

Изначально считалось, что данный объект является частью ракеты SpaceX, но в НАСА исключили данную версию. Сообщалось также, что объект может быть топливным баком китайской ракеты Chang'e 5-T1, запущенной в космос в 2014 году. Однако МИД Китая исключил принадлежность объекта к ракете, пояснив, что упомянутый бак ранее «благополучно вошел в атмосферу Земли и сгорел».

Отмечается, что сам объект не представляет никакой угрозы ни Земле, ни находящимся на орбите спутникам, но астрономическое сообщество озабочено тем, что большая часть объектов антропогенного происхождения в космосе не отслеживается надлежащим образом.