Эдинбург, Великобритания, 22 февраля 2022, 22:44 — REGNUM Певица Элизабет Фрейзер из шотландской дрим-поп-группа Cocteau Twins собирается выпустить новый мини-альбома на День музыкального магазина под названием Sun's Signature. Об этом 22 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.
Sun's Signature станет первым релизом Фрейзер в качестве сольной исполнительницы после сингла 2009 года Moses. Мини-альбом будет включать пять песен и станет совместным проектом с Дэймоном Рисом.
Как сообщает источник, в мини-альбом войдут Underwater, редкий сингл 2000 года, а также Golden Air и Make Lovely The Day, которые были исполнены на выступлении Фрейзер на фестивале Meltdown в 2012 году.
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