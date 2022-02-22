Эдинбург, Великобритания, , 22:44 — REGNUM Певица Элизабет Фрейзер из шотландской дрим-поп-группа Cocteau Twins собирается выпустить новый мини-альбома на День музыкального магазина под названием Sun's Signature. Об этом 22 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Вокалистка Cocteau Twins Элизабет Фрейзер NME

Sun's Signature станет первым релизом Фрейзер в качестве сольной исполнительницы после сингла 2009 года Moses. Мини-альбом будет включать пять песен и станет совместным проектом с Дэймоном Рисом.

Как сообщает источник, в мини-альбом войдут Underwater, редкий сингл 2000 года, а также Golden Air и Make Lovely The Day, которые были исполнены на выступлении Фрейзер на фестивале Meltdown в 2012 году.

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