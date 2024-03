Эдинбург, Великобритания, 22 февраля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Певица Элизабет Фрейзер из шотландской дрим-поп-группа Cocteau Twins собирается выпустить новый мини-альбома на День музыкального магазина под названием Sun's Signature. Об этом 22 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

NME Вокалистка Cocteau Twins Элизабет Фрейзер

Sun's Signature станет первым релизом Фрейзер в качестве сольной исполнительницы после сингла 2009 года Moses. Мини-альбом будет включать пять песен и станет совместным проектом с Дэймоном Рисом.

Как сообщает источник, в мини-альбом войдут Underwater, редкий сингл 2000 года, а также Golden Air и Make Lovely The Day, которые были исполнены на выступлении Фрейзер на фестивале Meltdown в 2012 году.