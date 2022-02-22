Париж, , 22:43 — REGNUM 29-летний центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти может получить пять матчей дисквалификации за слова о судьях. Об этом 22 февраля сообщило французское издание L’Equipe.

Марко Верратти (сс) Jean Francois Fournier Photographe

Сообщается, что в отношении игрока могут применить санкции из-за его слов о работе арбитров в матче 25-го тура Лиги 1 с «Нантом» (1:3). После игры Верратти раскритиковал судей и отметил, что они наплевали на парижский клуб.

В текущем сезоне из-за мышечных травм принял участие лишь в пятнадцати матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также итальянский полузащитник получил десять желтых карточек.

«Пари Сен-Жермен» подписал Марко Верратти 18 июля 2012 года. Футболист перешел в парижский клуб из «Пескары» за двенадцать миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость итальянского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.