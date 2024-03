Лондон, 22 февраля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. На сайте британской поп-группы Florence + The Machine появилась открытка под названием Chapter 1, отправленная поклонникам. Сообщение на сайте также подтверждает, что поклонников группы ждет новый релиз. Об этом 22 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

The Line Of Best Fit Флоренс Уэлч

Florence + The Machine подарили некоторым счастливым поклонникам специальную открытку, которая, похоже, предвещает их возвращение. На конверте открытки написано Chapter 1, а сама открытка включает изображение вокалистки Флоренс Уэлч со словом KING внизу.

Сайт группы также обновился. Теперь на нем представлены 15 игральных карт, 14 из которых пустые. Единственная карта, перевернутая лицевой стороной вверх, имеет надпись KING, которая была отправлена поклонникам. При нажатии на надпись KING всплывает сообщение, которое призывает поклонников подписаться на их рассылки и предупреждает о скором релизе.