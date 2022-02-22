Рим, , 22:36 — REGNUM В январе 2022 года инфляция в Италии составила 4,8%, сообщили в национальной службе статистики во вторник, 22 февраля.

Евро Avij

Это рекордный показатель с апреля 1996 года. Большая часть роста цен «обеспечена» подорожанием энергоресурсов.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.