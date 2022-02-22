Брюссель, , 22:51 — REGNUM Направленная в Венесуэлу в декабре 2021 года миссия Евросоюза по наблюдению за выборами рекомендовала стране как можно скорее наладить разделение ветвей государственной власти. Об этом сообщает 22 февраля новостное агентство Infobae.

Флаг Венесуэлы Rufino Uribe

Итоги деятельности комиссии были запрещены к разглашению на территории Венесуэлы действующим главой государства Николасом Мадуро, в связи с чем доклад был представлен на виртуальной пресс-конференции в Брюсселе.

Главным выводом миссии стала рекомендация о разделении государственной власти, в том числе обеспечении независимости судебной ветви. Кроме того, комиссия призвала отменить полномочия генерального контролера, «мешающего гражданам выдвигать свою кандидатуру на административных выборах». Также властям было рекомендовано начать проводить «кампании по просвещению избирателей» и обеспечить «взвешенное и беспристрастное освещение избирательных кампаний в СМИ».

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