Киев, 22 февраля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Вашингтоне с шефом Пентагона Ллойдом Остином, сообщает 22 февраля пресс-служба украинского МИД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В ходе встречи с министром обороны США Кулеба пожаловался на «провокации» России, которым Киев мужественно не поддаётся, но намерен сражаться если не будет иного выбора.

По его словам, Украина в сложившейся ситуации полагается на дипломатию.

«Действуя методами дипломатии с большой сдержанностью, мы не будет поддаваться провокациям, которые устраивает Россия. Этой ловушки мы постараемся избежать. Но, в то же время, если выбора не останется, мы будем сражаться, потому что это наша земля и наш народ», — заявил Кулеба.

Напомним, официальный Киев с 2014 года регулярно заявлял, что Украина уже «сражается» с Россией.