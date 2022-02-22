Милан, Италия, 22 февраля 2022, 22:26 — REGNUM Миланский «Интер» ближайшим летом предпримет попытку подписать 26-летнего французского нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, выступающего за «Севилью» на правах аренды. Об этом 22 февраля сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Антони Марсьяль
Антони Марсьяль
Soccer.ru

Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» 1 сентября 2015 года из французского клуба «Монако» за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.

После перехода в «Севилью» Антони Марсьяль принял участие в четырех матчах за испанскую команду во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.