Милан, Италия, , 22:26 — REGNUM Миланский «Интер» ближайшим летом предпримет попытку подписать 26-летнего французского нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, выступающего за «Севилью» на правах аренды. Об этом 22 февраля сообщила итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Антони Марсьяль Soccer.ru

Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» 1 сентября 2015 года из французского клуба «Монако» за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.

После перехода в «Севилью» Антони Марсьяль принял участие в четырех матчах за испанскую команду во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.