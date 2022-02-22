Бразилиа, , 22:44 — REGNUM 183 человека погибли и еще 85 считаются погибшими без вести спустя неделю после крупнейшего в истории бразильского Рио-де-Жанейро наводнения. Об этом сообщает 22 февраля новостное агентство Brasil de Fato.

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Полиция продолжает опознание погибших с использованием методов ДНК-анализа. Более 1000 человек остались без крова и находится во временных убежищах.

21 февраля Гражданская оборона Петрополиса проинформировала население о высокой вероятности новых ливней и паводков как минимум в 15 населенных пунктах региона. Синоптики обещают сильные дожди с 22 февраля.

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