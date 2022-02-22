Санкт-Петербург, , 22:31 — REGNUM Часть крупного парка Сосновка на севере Санкт-Петербурга, в отношении которого ранее администрация города сообщила о запуске ночного освещения, погрузилась во тьму, передает 22 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Парк Сосновка остался без света Елена Молчанова © ИА REGNUM

Ранее в пресс-службе Смольного сообщали, что в Петербурге реализуется масштабная программа модернизации освещения улиц, площадей, общественных пространств. Проект, реализованный в парке Сосновка — один из крупнейших. Там было установлено около 1,7 тыс. новых фонарей. Таким образом, проект в целом был завершен.

Всего в парке, который имеет площадь более 300 гектаров, теперь должен быть освещен 41 км основных и второстепенных дорожек. В большинстве мест фонари появились впервые.

Однако спустя пару дней после запуска освещения часть парка в створе Тихорецкого и Светлановского проспектов погрузилась во тьму.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе госучреждения «Ленсвет», отключение произошло 22 февраля, данный участок еще не был передан в оперативное управление «Ленсвета».

"Работы на участке начались в 2021 году, благоустройство территории будет завершено в 2022 году. Светильники на объекте работали в полном объёме с начала февраля 2022 года. Подрядная организация, ответственная за функционирование освещения на третьем этапе работ — компания «Светосервис», — уведомлена. В данный момент ведутся пусконаладочные работы»,— пояснили в пресс-службе «Ленсвета».

Утром 23 февраля специалисты подрядной организации должны восстановить работу освещения.