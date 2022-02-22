Бристоль, Великобритания, 22 февраля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Стали известны первые имена участников нового фестиваля Forwards в Бристоле, Великобритания, среди которых хедлайнеры The Chemical Brothers и Jamie xx (Джейми Смит). Об этом 22 февраля рассказал пресс-служба фестиваля в социальных сетях.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

Электронный дуэт The Chemical Brothers и диджей Jamie xx станут хедлайнерами первого фестиваля Forwards, который пройдет в Бристоле 3 и 4 сентября.

https://twitter.com/ForwardsBristol/status/1496026240637186048

На Forwards также заявлены такие группы и музыканты, как британская хип-хоп исполнительница Little Simz (Симбиату Аджикаво), бывшая участница электронной группы Moloko диско-певица Róisín Murphy (Рошин Мерфи), психоделик-фанк-группа Khruangbin, а также электронные музыканты Caribou (Дэниел Снейт) и Floating Points (Сэм Шеперд).