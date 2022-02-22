Киев, 22 февраля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 22 февраля сообщил на своей странице в социальной сети Twitter о том, что подсветка на здании правительства Косово была сделана в цветах украинского флага в знак поддержки Украины после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Albinfo Правительство Косово

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Политик заявил, что «в это критическое для украинского народа время мы освещаем здание правительства в знак солидарности народа Косово с народом Украины».

Напомним, ранее в Приштине уже выражали солидарность Украине на фоне заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможной отправке наемников из Косово и Албании на Украину. Тем временем президент России Владимир Путин призвал Запад признать ДНР и ЛНР по аналогии с Косово.