Саранск, 22 февраля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. На сегодняшний день план по вакцинации от COVID-19 в Мордовии выполнен почти на 90%. Об этом заявил глава республики Артем Здунов в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

По его словам, вакцинацией охвачено 72% взрослого населения республики.

«Вакцина, поступившая в регион для иммунизации подростков, по первому компоненту реализована на 100%. В регионе сформировался коллективный иммунитет на уровне 64−65%», — подчеркнул глава Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 180 пациента. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 64 человека. В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1586 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 6878 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.