Лос-Анджелес, США, 22 февраля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Американская поп-исполнительница Kehlani (Кейлани Пэрриш) рассказала своим поклонникам о новом материале, заявив, что он выйдет «раньше, чем вы думаете». Об этом певица написала в своих социальных сетях 22 февраля.

The Line Of Best Fit Певица Kehlani

Kehlani не выпускала новой музыки с сентябрьской композиции Altar, которая также была первой композицией с ее предстоящего альбома Blue Water Road.

https://www.instagram.com/tv/CaQezs5DGAy/

Несмотря на то, что дата выхода Blue Water Road еще не объявлена, певица опубликовала видео, на котором она пишет заметку о своей новой музыке. Записка гласила: «Альбом уже давно готов… Я решила подарить вам что-то, что много значит для меня в это время… Мы увидимся раньше, чем вы думаете».