Москва, , 22:10 — REGNUM Нелегитимными являются новые антироссийские санкции, вводимые странами Запада, заявила 22 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ВВС.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова «Мы считаем, эти санкции нелегитимны».

По словам российского дипломата, Москве давно ясно, что санкции являются тем инструментом, который используется для сдерживания развития России, и это всё, что может Запад — вводить санкции.

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Что касается руководства самих Западных стран, то не этим людям осуждать Россию, ведь репутация многих «запятнана кровью».

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