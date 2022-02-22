Вильярреаль, Испания, , 22:06 — REGNUM 22 февраля в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» «Вильярреал» в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет туринский «Ювентус». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Вильярреал» (расстановка 4−4-2): Херонимо Рульи — Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Альфонсо Педраса — Этьен Капу, Самуэль Чуквуэзе, Альберто Морено, Даниэль Парехо — Джованни Ло Чельсо, Арно Греневельд.

«Ювентус» (расстановка 4−4-2): Войцех Щенсный — Маттия Де Шильо, Маттейс Де Лигт, Алекс Сандро, Данило — Адриен Рабьо, Уэстон Маккени, Хуан Куадрадо, Мануэль Локателли — Душан Влахович, Альваро Мората.

По итогам группового этапа туринский «Ювентус», одержав пять побед и набрав пятнадцать очков, занял первую строчку в турнирной таблице группы H.