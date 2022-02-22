Лос-Анджелес, США, , 22:06 — REGNUM Американский фанк-исполнитель Toro Y Moi (Чезвик Бандик) представил новую композицию The Loop в качестве третьего превью своего будущего альбома MAHAL. Об этом 22 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Toro Y Moi в новом клипе The Line Of Best Fit

Композиция The Loop следует за его предыдущими работами Postman и Magazine и сопровождается видеоклипом, снятым Company Studio в районе залива Сан-Франциско.

MAHAL последует за альбомом Outer Peace 2019 года и будет включать совместные работы с Unknown Mortal Orchestra, Sofie и The Mattson 2. Релиз пластинки состоится на лейбле Dead Oceans 29 апреля.

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