Лос-Анджелес, США, 22 февраля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Американский фанк-исполнитель Toro Y Moi (Чезвик Бандик) представил новую композицию The Loop в качестве третьего превью своего будущего альбома MAHAL. Об этом 22 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

The Line Of Best Fit Toro Y Moi в новом клипе

Композиция The Loop следует за его предыдущими работами Postman и Magazine и сопровождается видеоклипом, снятым Company Studio в районе залива Сан-Франциско.

MAHAL последует за альбомом Outer Peace 2019 года и будет включать совместные работы с Unknown Mortal Orchestra, Sofie и The Mattson 2. Релиз пластинки состоится на лейбле Dead Oceans 29 апреля.