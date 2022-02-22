Ижевск, 22 февраля, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Сейчас в районах Удмуртии завершаются работы по подготовке водоемов к прохождению весеннего паводка. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Паводок

На гидротехнических сооружениях (ГТС) проведена расчистка входных оголовков ото льда, мусора, проверена работоспособность подъемного оборудования, пропускные трубы и каналы освобождены от скопившегося мусора. Начался сброс воды до минимально допустимого уровня.

К 1 апреля в Удмуртии планируют завершить работы по сбросу воды в водохранишищах и прудах.

Особое внимание уделяется подготовке к половодью в Ижевске. В частности, главе города Олегу Бекмеметьеву поручено обеспечить своевременный вывоз снега с территории частного сектора, а также с дорог и улиц города, проконтролировать готовность защитных сооружений на реке Иж. Русла городских рек должны быть очищены от мусора и заторов до 15 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Удмуртии начали спуск воды Ижевского, Воткинского и Камбарского водохранилищ. С 10 марта будет начата сработка Пудемского водохранилища. Интенсивность сброса составляет 1−3 см в сутки.

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